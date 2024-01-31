В Петербурге мужчина получил 8 лет за поджог релейного шкафа за ₽10 тыс.
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор 19-летнему Вячеславу Зайцеву, которого обвинили в поджоге релейного шкафа в обмен на вознаграждение в 10 тыс. руб.
Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за диверсию (ст. 281 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
Первые два года Зайцев будет отбывать наказание в тюрьме, остальные шесть — в исправительной колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для мужчины девять лет лишения свободы.
По версии следствия, 17 марта 2023 года Зайцев поджег релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Горелово и Красное Село под Петербургом. Обвинение полагает, что осужденный действовал по заданию куратора, с которым познакомился через Telegram.
Свои действия Зайцев снял на видео, после чего куратор перечислил ему 10 тыс. руб. на заранее созданный криптокошелек.
Ущерб от поджога релейного шкафа оценили чуть более чем в 1,5 тыс. руб. Суд согласился с доводами обвинения, что у Зайцева был умысел повредить объекты транспортной инфраструктуры для «подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. В пресс-службе добавили, что об этом заявил и сам подсудимый.
Адвокат Зайцева подтвердила, что ее подзащитный признал вину. Вместе с тем она утверждала, что перегон не использовался для нужд военной операции, отмечая, что действия Зайцева не причинили значительного ущерба. Также адвокат обращала внимание, что движение поездов не останавливали из-за поджога.
Она и другой адвокат подчеркивали, что Зайцев не стремился совершить диверсию и хотел только получить деньги. Защита просила изменить категорию преступления на тяжкую (диверсия относится к категории особо тяжких преступлений).
Также адвокат отмечала, что подсудимый написал заявление в военкомат, где сообщил о желании участвовать в боевых действиях.
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