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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге мужчина получил 8 лет за поджог релейного шкафа за ₽10 тыс.

Суд в Петербурге приговорил мужчину к 8 годам за диверсию в обмен на ₽10 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Зайцев (справа)
Вячеслав Зайцев (справа) (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор 19-летнему Вячеславу Зайцеву, которого обвинили в поджоге релейного шкафа в обмен на вознаграждение в 10 тыс. руб.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за диверсию (ст. 281 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Первые два года Зайцев будет отбывать наказание в тюрьме, остальные шесть — в исправительной колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для мужчины девять лет лишения свободы.

По версии следствия, 17 марта 2023 года Зайцев поджег релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Горелово и Красное Село под Петербургом. Обвинение полагает, что осужденный действовал по заданию куратора, с которым познакомился через Telegram.

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Свои действия Зайцев снял на видео, после чего куратор перечислил ему 10 тыс. руб. на заранее созданный криптокошелек.

Ущерб от поджога релейного шкафа оценили чуть более чем в 1,5 тыс. руб. Суд согласился с доводами обвинения, что у Зайцева был умысел повредить объекты транспортной инфраструктуры для «подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. В пресс-службе добавили, что об этом заявил и сам подсудимый.

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Адвокат Зайцева подтвердила, что ее подзащитный признал вину. Вместе с тем она утверждала, что перегон не использовался для нужд военной операции, отмечая, что действия Зайцева не причинили значительного ущерба. Также адвокат обращала внимание, что движение поездов не останавливали из-за поджога.

Она и другой адвокат подчеркивали, что Зайцев не стремился совершить диверсию и хотел только получить деньги. Защита просила изменить категорию преступления на тяжкую (диверсия относится к категории особо тяжких преступлений).

Также адвокат отмечала, что подсудимый написал заявление в военкомат, где сообщил о желании участвовать в боевых действиях.

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Теги
диверсия Санкт-Петербург уголовное дело поджог железная дорога
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