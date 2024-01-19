В Истре завели дело после поджога дома участника военной операции
После поджога дома в Московской области участника военной операции возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении СК по Подмосковью в Telegram.
«Следственным отделом по городу Истра возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (статьи 330, 163, часть 2 статьи 167 УК РФ)», — говорится в сообщении. По этим статьям подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
По данным СК, в 2023 году директор фирмы, где раньше работал мужчина, стал вымогать у него деньги в счет долга и оказывать моральное давление на его семью. В январе 2024 года дом намеренно подожгли, но никто не пострадал.
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