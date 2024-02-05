В Грузии задержали груз со взрывчаткой, следовавший в Россию

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, следовавший из Одессы в Россию

Взрывчатку спрятали в аккумуляторах для электромобилей. Груз был доставлен из Одессы в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января, после чего его должны были переправить в Воронеж

Фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Грузии задержан груз с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки, следовавший в Россию, сообщает 1tv.ge со ссылкой на Службу государственной безопасности.

Взрывчатка была доставлена из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января, ее ввезли через КПП «Сарп» на турецко-грузинской границе в минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Затем груз должен был попасть в Россию, в Воронеж, через КПП «Дарьял».

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Взрывчатку перевозили в двух аккумуляторах, предназначенных для электромобиля, которые использовались как контейнеры. Они были обнаружены при обыске автомобиля сотрудниками антитеррористического центра. В каждом было заложено по шесть взрывных устройств.

«Установлено, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано», — сообщили в Службе госбезопасности.

Обнаружив взрывчатку, силовики тайно заменили ее на муляжи, чтобы проследить передвижение груза и выйти на причастных к его отправке.

Впоследствии по требованию заказчика из Грузии попытались вывезти один из контейнеров с тремя взрывными устройствами. Второй, в котором также были заложены три устройства, оставили в Тбилиси. Груз был остановлен и изъят сотрудниками антитеррористического центра при попытке переправить взрывчатку в Россию.

Как утверждают в службе, к отправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и еще двое из Армении. Поставку организовал баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, он родом из Батуми. Шарашидзе следил за перемещением взрывных устройств за пределами Грузии. Следствие установило, что остальные, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсюлях-детонаторах, установленных в автомобильных аккумуляторах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК Грузии — о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Не исключается, что дело может быть переквалифицировано на статью о подготовке теракта (от десяти до 15 лет заключения).