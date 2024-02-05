 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, следовавший в Россию

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, следовавший из Одессы в Россию
Взрывчатку спрятали в аккумуляторах для электромобилей. Груз был доставлен из Одессы в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января, после чего его должны были переправить в Воронеж
Фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Грузии задержан груз с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки, следовавший в Россию, сообщает 1tv.ge со ссылкой на Службу государственной безопасности.

Взрывчатка была доставлена из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января, ее ввезли через КПП «Сарп» на турецко-грузинской границе в минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Затем груз должен был попасть в Россию, в Воронеж, через КПП «Дарьял».

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, следовавший в Россию
Video

Взрывчатку перевозили в двух аккумуляторах, предназначенных для электромобиля, которые использовались как контейнеры. Они были обнаружены при обыске автомобиля сотрудниками антитеррористического центра. В каждом было заложено по шесть взрывных устройств.

«Установлено, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано», — сообщили в Службе госбезопасности.

Обнаружив взрывчатку, силовики тайно заменили ее на муляжи, чтобы проследить передвижение груза и выйти на причастных к его отправке.

Впоследствии по требованию заказчика из Грузии попытались вывезти один из контейнеров с тремя взрывными устройствами. Второй, в котором также были заложены три устройства, оставили в Тбилиси. Груз был остановлен и изъят сотрудниками антитеррористического центра при попытке переправить взрывчатку в Россию.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как утверждают в службе, к отправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и еще двое из Армении. Поставку организовал баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, он родом из Батуми. Шарашидзе следил за перемещением взрывных устройств за пределами Грузии. Следствие установило, что остальные, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсюлях-детонаторах, установленных в автомобильных аккумуляторах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК Грузии — о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Не исключается, что дело может быть переквалифицировано на статью о подготовке теракта (от десяти до 15 лет заключения).

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Грузия взрывчатка Украина Россия Воронеж
Материалы по теме
ФСБ задержала в Крыму хранителя тайников с взрывчаткой для СБУ
Политика
ФСБ заподозрила хабаровчанина в подготовке покушения на военных
Политика
Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Глава WADA заявил о наличии у агентства «атомных бомб» в виде санкций Спорт, 13:47
Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России Политика, 13:39
Драгоценные камни стали рискованным вложением. Какие лучше всего купить Pro, 13:35
Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли Общество, 13:30
Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам Политика, 13:27
Правительство Казахстана ушло в отставку Политика, 13:24
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 13:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России стартовали продажи внедорожника из Китая за ₽16 млн Авто, 13:04
Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа Спорт, 13:03
Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России Политика, 12:58
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Общество, 12:56
Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом Политика, 12:56
«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации Бизнес, 12:52
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила Финансы, 12:47