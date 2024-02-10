 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На алюминиевом заводе в Петербурге нашли сверток со взрывчаткой

На металлургическом заводе в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство
Подозрительный пакет нашли на складе Всеволожсого завода алюминиевых сплавов, он содержал до 2 кг взрывчатки
Фото: vzas.ru
Фото: vzas.ru

В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе нашли сверток с самодельной взрывчаткой, сообщает издание 78.ru. «Фонтанка» и «Известия» уточняют, что речь идет о Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в районе Рыбацкое.

Пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой лежал на складе, вечером 9 февраля его нашел сотрудник завода и сообщил об этом в правоохранительные органы.

SHOT отмечает, что сверток разместили так, чтобы он не попадал в обзор камер видеонаблюдения.

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, которую везли в Россию
Политика
Фото:sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

По данным 78.ru, внутри находилось 2 кг взрывчатого вещества. «Фонтанка» пишет, что сверток содержал 1,7 кг взрывчатки. На пакете нашли отпечатки пальцев и биоматериалы, передают «Известия».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направил запрос на Всеволожский завод алюминиевых сплавов.

Завод — один из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке алюминиевых банок.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Санкт-Петербург взрывчатка алюминий металлургический комбинат
Материалы по теме
Грузия запросила у Украины информацию о транзитном грузе со взрывчаткой
Политика
На сбитом у НПЗ в Ярославле беспилотнике обезвредили взрывчатку
Политика
В Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на автомобили
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 15:28
Федун сравнил «Спартак» с «Зенитом» после покупки игрока за €13 млн Спорт, 15:23
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 15:22
Российские военные сбили за неделю 488 украинских дронов, МиГ-29 и Су-25 Политика, 15:14
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5 Общество, 15:04
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российские суда в Черном море Политика, 14:48
Правительство Украины уволило первого замглавы Минобороны Павлюка Политика, 14:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года Спорт, 14:24
На алюминиевом заводе в Петербурге нашли сверток со взрывчаткой Общество, 14:24
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 14:10
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выздоровел и вернулся к работе Спорт, 14:05
В Минэке рассказали о сходстве «русских офшоров» с Гонконгом и Джерси Экономика, 14:00
Немецкие генералы тайно приехали в Киев в день отставки Залужного Политика, 13:59
Прокуратура напомнила об ответственности для участников акций в Москве Политика, 13:55