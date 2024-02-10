На металлургическом заводе в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство

На алюминиевом заводе в Петербурге нашли сверток со взрывчаткой

Подозрительный пакет нашли на складе Всеволожсого завода алюминиевых сплавов, он содержал до 2 кг взрывчатки

Фото: vzas.ru

В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе нашли сверток с самодельной взрывчаткой, сообщает издание 78.ru. «Фонтанка» и «Известия» уточняют, что речь идет о Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в районе Рыбацкое.

Пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой лежал на складе, вечером 9 февраля его нашел сотрудник завода и сообщил об этом в правоохранительные органы.

SHOT отмечает, что сверток разместили так, чтобы он не попадал в обзор камер видеонаблюдения.

По данным 78.ru, внутри находилось 2 кг взрывчатого вещества. «Фонтанка» пишет, что сверток содержал 1,7 кг взрывчатки. На пакете нашли отпечатки пальцев и биоматериалы, передают «Известия».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, направил запрос на Всеволожский завод алюминиевых сплавов.

Завод — один из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке алюминиевых банок.