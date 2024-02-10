Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего
Российская академия наук (РАН) отслеживает тенденции развития вооружений и участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, заявил глава РАН Геннадий Красников в интервью «РИА Новости».
Он назвал военную операцию на Украине примером современного военного конфликта из-за нового оружия, методов и подходов. «Важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия», — добавил он.
Глава РАН напомнил, что сейчас выполняется «оборонная» подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021-2030 годы.
По словам Красникова, соответствующая программа исследований была разработана учеными совместно с силовыми структурами, генеральными конструкторами военной техники и с руководителями технологических направлений, поэтому РАН понимает, «на какие показатели должны конечные изделия выходить».
«Академия, конечно, находится в гуще всех этих событий», — заключил собеседник агентства.
Использовать опыт спецоперации на Украине для дальнейшего совершенствования армии, в том числе при подготовке кадров, призывал президент России Владимир Путин. Такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, какой есть у российских Вооруженных сил, нет ни у одной армии в мире, отмечал глава государства.
Россия, по мнению президента, должна обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, а также наладить выпуск всей линейки необходимой продукции. Приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами для страны, в том числе в области безопасности, направлены на достижение государственного, ценностного, индустриального и технологического суверенитета, подчеркивал он.
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