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Политика ,  
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В Харькове переименовали переулок Калужский в Калушский

Власти Харькова переименовали 65 улиц со связанными с Россией названиями

Власти Харькова переименовали 65 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщил городской совет.

В частности, улицу Пушкинскую переименовали в честь украинского философа и поэта Григория Сковороды. Улица Ромена Роллана (французский писатель, иностранный почетный член Академии наук СССР) будет носить имя украинского актера Леся Курбаса. Улица Бородиновская стала улицей Юрия Пояркова — уроженца Харькова, двукратного чемпиона мира по волейболу.

Также по решению горсовета переулок Адыгейский переименовали в честь Олега Гуцола — украинского воннослужащего, который погиб в марте 2022 года. Балашовский переулок стал переулком Ивана Лещенкова (Герой Украины, командир разведывательного взвода 93-1 бригады «Холодный Яр», погиб в июле 2022 года).

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Смоленскую улицу переименовали в Мукачевскую (Мукачево — город в Закарпатской области Украины), Коломенскую — в улицу Профессора Атамановского (украинский историк и краевед). Калужский переулок стал Калушским переулком (Калуш — город на Украине). Дагестанской улице присвоили название Синевирской (Синевир — крупнейшее озеро украинских Карпат).

После начала военной операции украинские власти стали массово менять «российские» топонимы и сносить памятники, посвященные СССР или имеющие отношение к России. Кампания декоммунизации на Украине, также связанная с переименованиями улиц и городов, началась в 2014 году. За последние годы на Украине сменили названия десятки городов и населенных пунктов, сотни улиц и площадей.

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Харьков улицы переименование переименование улиц
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