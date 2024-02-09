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МВД Финляндии предложило увеличить срок проживания для гражданства

МВД Финляндии предложило увеличить срок проживания для гражданства с 5 до 8 лет
МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий требования к сроку проживания для получения гражданства. В случае принятия он поднимется с пяти до восьми лет, из них заявитель не сможет провести вне страны больше года
Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press
Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press

МВД Финляндии представило законопроект, который ужесточает условия получения финского гражданства, увеличивая срок необходимого проживания в стране с пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба министерства.

«Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рассмотрение проекта будет идти до 4 марта 2024 года. Согласно документу, время, которое претендент на гражданство Финляндии провел в стране без вида на жительство, не будет учитываться при высчитывании срока проживания. Для людей, которые получают в стране международную защиту, срок проживания также будет отсчитываться не с момента подачи заявления о предоставлении убежища, а с момента получения вида на жительство.

В качестве смягчающих обстоятельств, позволяющих зачесть в общий срок время, проведенное без вида на жительство, не будут учитываться возраст заявителя, состояние здоровья и другие похожие причины.

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Также в планах у МВД сократить число разрешенных дней пребывания за границей. В соответствии с законопроектом общий срок жизни за границей, предшествующий натурализации, не должен превышать 365 дней. Непосредственно в год перед получением паспорта можно будет уехать из Финляндии не более чем на три месяца.

«Цель состоит в том, чтобы заявитель, получающий гражданство, действительно жил в Финляндии», — заключили в ведомстве.

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21 января президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что считает правильным давать финское гражданство только обладателям паспортов тех стран, власти которых позволяют иметь двойное гражданство финнам. Россия в список стран, с которыми у Хельсинки есть соглашение о двойном гражданстве, не входит. В случае принятия предложенной президентом меры россияне не смогут получить финский паспорт.

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Алексей Браверман
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