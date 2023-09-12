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Финляндия ужесточит выдачу ВНЖ студентам и проверку иностранцев

Финляндия ужесточит выдачу ВНЖ и проверку иностранцев при приеме на работу

Правительство Финляндии решило ввести дополнительные меры проверки безопасности при найме иностранцев на работу, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен в разговоре с Yle. Речь идет о работниках, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий.

Кроме того, будут ограничены условия выдачи вида на жительство (ВНЖ) студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения.

Материал дополняется

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Финляндия иностранцы мигранты студенты ВНЖ трудоустройство