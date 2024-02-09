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Технологии и медиа ,  
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Как космические туристы вернулись с МКС на корабле SpaceX. Видео

SpaceX: корабль Crew Dragon с космическими туристами успешно вернулся с МКС

Как космические туристы вернулись с МКС на корабле SpaceX. Видео
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Корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту вернулся на Землю после полета к МКС, сообщила компания SpaceX в соцсети X.

«Подтверждаем приземление Dragon. Добро пожаловать на Землю», — говорится в сообщении.

Капсула с астронавтами спустилась на воду у побережья Флориды.

SpaceX запустила Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса во Флориде 18 января в 16:49 по местному времени (19 января, 0:49 мск).

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На борту корабля были бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир), полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи, который стал первым турецким астронавтом. Запуск был осуществлен в рамках миссии Axiom Mission 3 (Ax-3).

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Изначально предполагалось, что отстыковка Crew Dragon от МКС произойдет 3 февраля, однако ее пришлось отложить из-за плохой погоды в предполагаемом районе приземления. По той же причине экипажу не удалось вернуться на Землю и 4 февраля.

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