SpaceX повторно перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами

Американская компания SpaceX во второй раз перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) из-за непогоды, ее проведут не раньше 6 февраля, сказано в сообщении корпорации в X (ранее — Twitter).

В SpaceX уточнили, что погода во Флориде, где должен приводниться корабль, не позволяет провести отстыковку в срок. Решение перенести ее приняли в целях безопасности.

Crew Dragon был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января в 16:49 по времени Восточного побережья США (в пятницу, 19 января, в 00:49 мск). В состав его экипажа входят: бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), полковник Военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот Военно-воздушных сил Турции Альпер Гезеравджы. Корабль отправлен на МКС в рамках миссии Axiom Mission 3 (Ax-3).

SpaceX откладывает отстыковку уже во второй раз: изначально ее планировали провести 3 февраля, однако перенесли на два дня из-за непогоды.