Кабмин утвердил выплаты в ₽100 тыс. на пострадавших от обстрелов детей

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Правительство выделило средства на единовременные выплаты в 100 тыс. руб. на детей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины, следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на документ.

«Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка», — говорится в документе.

Получить 100 тыс. руб. смогут родители или сам пострадавший, если на момент получения средств ему будет 18 лет.

Указ президента Владимира Путина о единовременной выплате в 100 тыс. руб. в случае ранения ребенка в новых регионах или на другой территории России, находящейся недалеко от зоны проведения военной операции, был подписан 21 декабря 2023 года. Право на выплату появляется, если ребенок пострадал после 18 февраля 2022 года. Кроме того, для выделения средств несовершеннолетний должен иметь гражданство России и постоянно проживать в стране.