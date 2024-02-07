Путин заявил о повышении соцвыплат для 20 млн россиян

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России с 1 февраля проиндексировали на 7,4% свыше 40 социальных выплат — повышение затронуло 20 млн россиян, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», — сказал он.

Повышения коснулись материнского капитала, а также ежедневных выплат ветеранам, Героям Советского Союза и России, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью, пояснил министр труда Антон Котяков.

Выплаты, пособия и компенсации индексируются ежегодно с 1 февраля. В 2023 году соцвыплаты проиндексировали на 11,9%.

Путин также напомнил, что с 1 января на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — с 16 242 руб. до 19 242 руб. в месяц.

В 2022 году МРОТ повышали дважды в общей сложности почти на 20%. Летом 2023 года Путин пообещал, что к 2030 году он увеличится вдвое.