ЦБ: в 2023 году выявили на 46% больше финансовых пирамид, чем годом раньше

ЦБ сообщил о росте числа выявленных финансовых пирамид почти на 50%

Центробанк выявил в 2023 году более 5,7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка. Это на 15,5% больше, чем в 2022-м. Пирамид за год стало больше почти вдвое — на 46%.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России выявил в 2023 году практически вдвое больше финансовых пирамид, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регулятора.

«В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%», — говорится в сообщении.

Всего ЦБ обнаружил около 5,7 тыс. финансовых пирамид. На основании данных, предоставленных Центробанком, правоохранительные органы завели свыше 125 уголовных дел.

Основная часть мошеннических компаний рекламировали свои проекты в соцсетях и мессенджерах, многие злоумышленники не имели физических офисов и вели свою деятельность исключительно в интернете.

Однако, отметил регулятор, на рынке ценных бумаг число нелегальных акторов снизилось почти на треть.

В обнаружении мошенников помогает система мониторинга информационного пространства Банка России. В 2023 году удалось выявить и ограничить доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов. В это число входят 3 тыс. страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также каналы и чат-боты в Telegram.

Платформа «Знай своего клиента» в 2023 году пополнилась информацией о 2 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. Благодаря сервису «банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства», отметили в ЦБ.

В июле 2023 года Центробанк сообщил, что в России стало больше финансовых пирамид, скрывающихся под видом онлайн-игр на тему экономики. По данным регулятора, свыше 22% подобных проектов привлекли пользователей возможностью быстрого и легкого заработка в формате «заплати и выиграй».

За первое полугодие 2023-го было обнаружено 1139 пирамид — на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эту тенденцию регулятор связал в первую очередь с ростом «краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов».