ЦБ сообщил о росте числа выявленных финансовых пирамид почти на 50%
Банк России выявил в 2023 году практически вдвое больше финансовых пирамид, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регулятора.
«В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%», — говорится в сообщении.
Всего ЦБ обнаружил около 5,7 тыс. финансовых пирамид. На основании данных, предоставленных Центробанком, правоохранительные органы завели свыше 125 уголовных дел.
Основная часть мошеннических компаний рекламировали свои проекты в соцсетях и мессенджерах, многие злоумышленники не имели физических офисов и вели свою деятельность исключительно в интернете.
Однако, отметил регулятор, на рынке ценных бумаг число нелегальных акторов снизилось почти на треть.
В обнаружении мошенников помогает система мониторинга информационного пространства Банка России. В 2023 году удалось выявить и ограничить доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов. В это число входят 3 тыс. страниц во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также каналы и чат-боты в Telegram.
Платформа «Знай своего клиента» в 2023 году пополнилась информацией о 2 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. Благодаря сервису «банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства», отметили в ЦБ.
В июле 2023 года Центробанк сообщил, что в России стало больше финансовых пирамид, скрывающихся под видом онлайн-игр на тему экономики. По данным регулятора, свыше 22% подобных проектов привлекли пользователей возможностью быстрого и легкого заработка в формате «заплати и выиграй».
За первое полугодие 2023-го было обнаружено 1139 пирамид — на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эту тенденцию регулятор связал в первую очередь с ростом «краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов».
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько