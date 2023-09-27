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Финансы ,  
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В Думу внесли проект о штрафах до ₽500 тыс. для борьбы с пирамидами

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект для борьбы с финансовыми пирамидами
Сенаторы предлагают запретить привлекать инвестиции физлиц организациям, неподнадзорным ЦБ, и ввести штрафы до ₽500 тыс. за нарушения. Эти нормы предлагается применять ко всем заемщикам вне зависимости от наличия статуса юрлица
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Группа сенаторов во главе с заместителем председателя Совфеда Николаем Журавлевым внесла в Госдуму законопроекты, которые, как заявляют авторы, направлены на борьбу с финансовыми пирамидами.

Они предлагают запретить потребительским кооперативам привлекать заемные средства от других лиц, кроме пайщиков. Кроме того, инициатива предполагает, что привлекать инвестиции физлиц смогут только поднадзорные Центробанку организации, чья деятельность регулируется законодательно, а также эмитенты в связи с размещением ценных бумаг.

Согласно документу, привлечение инвестиций физлиц будет возможно только при условии встречного предоставления ценных бумаг инвесторам либо если лица имеют право на привлечение инвестиций граждан по закону. Еще один внесенный сенаторами законопроект предлагает прописать в Гражданском кодексе, что эти нормы распространяются на всех потенциальных заемщиков вне зависимости от того, имеют они статус юридического лица или нет.

«Деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам и имеет негативный социально-экономический эффект», — обосновывается необходимость изменений в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы инициативы предложили установить административную ответственность за нарушение предлагаемых ограничений. Для тех, кто не имеет права на привлечение инвестиций физлиц путем публичной оферты, за эти действия или предложение об оферте предусмотрено:

  • для граждан — штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб.;
  • для должностных лиц и тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без образования юрлица, — штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток;
  • для юрлиц — штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток.
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В случае повторных нарушений размер штрафов вырастет (для юрлиц предельный порог составит 1 млн руб.), а приостановка деятельности будет предусмотрена на период до 90 суток.

Журавлев отметил, что законопроекты разрабатывались в рамках «системной работы по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке и по защите сбережений наших граждан» по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2023 года было выявлено 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Если сравнивать поквартально, то во втором квартале количество таких проектов выросло к первому в 1,7 раза, отмечал регулятор.

В то же время количество выявленных нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось на 35,32% в первом полугодии 2023 года и составило 434 компании. В Центробанке это связали со снижением активности зарубежных компаний.

Число выявленных нелегальных кредиторов выросло на 28% к прошлому году и составило 847 случаев, однако ЦБ отмечал снижение активности и в этом сегменте: год назад рост выявленных случаев составлял почти 93%.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сенатор Госдума Совфед законопроект Центробанк заемщик Инвестиции финансовые пирамиды
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