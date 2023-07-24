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Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

«Известия»: Банк России зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
Центральный Банк России
Центральный Банк России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России увеличилось число финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры, заявили «Известиям» в Центробанке.

По данным регулятора, более 22% таких проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй». Особенностью таких проектов в ЦБ назвали отсутствие соревновательного элемента.

Как рассказали в Центробанке, большинство пирамид — это небольшие анонимные проекты с коротким сроком длительности и незначительной суммой участия. Их организаторы таргетируют предложения с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников, а для продвижения используют соцсети и мессенджеры.

Увеличение количества финансовых пирамид связано «с текущей экономической ситуацией и заинтересованностью населения в допзаработке», считают в ЦБ. Там отметили, что усовершенствовал систему поиска финансовых пирамид: «Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях».

Ранее Центробанк сообщал, что за первое полугодие было выявлено 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во втором квартале количество таких проектов выросло по сравнению с первым в 1,7 раза. «Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах», — отмечал регулятор.

При этом выросло число (658) пирамид, принимавших взносы в криптовалютах, их доля составила 58% от общего количества. В форме экономических игр действовали 22% проекта.

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