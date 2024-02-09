Кадры с освобожденными из плена российскими военными

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Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву — их привезли на военно-транспортном самолете. На кадрах, которые показало Минобороны, видно, как самолет приземляется на аэродроме, а с рампы самолета выходят военные.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся накануне. Стороны обменяли по 100 пленных. Обмен пленными проведен при посредничестве ОАЭ, отметили в ведомстве. В Москве российских военных отправят на лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Предыдущий обмен пленными прошел 31 января.