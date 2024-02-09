Маск согласился с мнением Путина о долларе
Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об использовании доллара Соединенными Штатами.
«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал Маск в соцсети Х, комментируя фрагмент интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент назвал одной из «грубейших стратегических ошибок» властей США «использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы». «Доллар — это основа основ могущества США. Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются», — сказал Путин.
По его словам, страны — союзницы США стали сокращать свои запасы в долларах, а в расчетах России с другими государствами доля этой валюты сократилась до 13%. «Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34 процента с небольшим, в юанях», — добавил президент.
В конце января The Washington Post сообщила, ссылаясь на полученные европейской разведкой внутренние документы Совета безопасности России, что в 2022 и 2023 годах в Москве проходили совещания, где обсуждались способы «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты». В одном из документов говорится, что конечная цель состояла в «демонтаже глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете отрицал работу России над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. По его словам, действия Запада подрывают доверие и без вмешательства со стороны Москвы.
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