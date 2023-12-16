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«Союз» вывел на орбиту второй спутник «Арктика-М»

«Роскосмос»: второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вывели на орбиту
Фото: Космический центр «Южный»
Фото: Космический центр «Южный»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту Земли второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовал с космодрома «Байконур» в Казахстане в 12:17 мск. Ракета отработала штатно, отметили в «Роскосмосе».

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Фото:«Роскосмос»

Спутники «Арктика-М» предназначены для наблюдений за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений. До 2031 года «Роскосмос» планирует сконструировать и вывести на орбиту Земли еще четыре таких аппарата.

Первый спутник «Арктика-М» был запущен с космодрома «Байконур» 28 февраля 2021 года.

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