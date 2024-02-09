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Выборы президента США ,  
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Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде

Трамп победил на кокусах Республиканской партии в штате Невада
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, намеривающийся баллотироваться на пост главы страны от Республиканской партии, победил на республиканских кокусах в штате Невада. Об этом сообщает AP.

Эта победа дает Трампу голоса 26 делегатов от штата на внутрипартийном съезде, на котором будет избран кандидат в президенты от республиканцев. Конкурентом Трампа в Неваде был бизнесмен Райан Бинкли.

Главный соперник экс-президента — бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли — отказалась участвовать в кокусах в этом штате. «Мы не потратили ни цента, ни унции энергии на Неваду. Невада не является и никогда не была в центре нашего внимания», — сказала менеджер кампании Хейли Бетси Энни (цитата по Fox News).

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Перед этим Хейли проиграла праймериз Республиканской партии в Неваде, уступив графе «против всех». Трамп в голосовании не участвовал.

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

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Дональд Трамп Невада голосование Республиканская партия выборы президента США Никки Хейли
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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