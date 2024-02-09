Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки работой Минобороны
Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — работа Минобороны России, рассказал губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей сохранять спокойствие. О громких звуках сообщили пользователи соцсетей.
Власти приграничных российских регионов, в том числе и Курской области, регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате была одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение, врачи оказали ей помощь. Всего насчитали пять ударов. О разрушениях информации не было.
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