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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки работой Минобороны

Старовойт: громкие звуки в Курске и Курском районе — работа Минобороны России
Сюжет
Военная операция на Украине

Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — работа Минобороны России, рассказал губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. О громких звуках сообщили пользователи соцсетей.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти приграничных российских регионов, в том числе и Курской области, регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате была одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение, врачи оказали ей помощь. Всего насчитали пять ударов. О разрушениях информации не было.

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Курская область Курск Роман Старовойт Минобороны
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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