Курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки работой Минобороны

Старовойт: громкие звуки в Курске и Курском районе — работа Минобороны России

Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — работа Минобороны России, рассказал губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. О громких звуках сообщили пользователи соцсетей.

Власти приграничных российских регионов, в том числе и Курской области, регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате была одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение, врачи оказали ей помощь. Всего насчитали пять ударов. О разрушениях информации не было.