Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах в Орловской области
Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в Орловской области, сообщили в Минобороны.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
О том, что утром над Орлом обезвредили беспилотники, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
За последние дни это не первый случай с перехватом украинских дронов над территорией региона. О предотвращении атаки дронов в Орловской области Минобороны в предыдущий раз отчитывалось вечером 20 января.
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