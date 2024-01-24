Минобороны: над Орловской областью сбиты четыре дрона

Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах в Орловской области

ЗРК «Бук-М3» подразделения ПВО (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в Орловской области, сообщили в Минобороны.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что утром над Орлом обезвредили беспилотники, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.

За последние дни это не первый случай с перехватом украинских дронов над территорией региона. О предотвращении атаки дронов в Орловской области Минобороны в предыдущий раз отчитывалось вечером 20 января.