Интервью Путина журналисту Карлсону набрало более 58 млн просмотров в соцсети Х

Интервью Путина Карлсону набрало более 58 млн просмотров в соцсети Х

Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала более 58 млн просмотров в соцсети X.

Отметку «мне нравится» под постом поставили 529 тыс. пользователей. Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 2,2 млн просмотров.

Интервью Путина Карлсону вышло в 2:00 мск, беседа длилась больше двух часов. Пресс-служба Кремля опубликовала полную расшифровку разговора на русском языке.

Большая часть интервью посвящена военной операции на Украине и предпосылкам ее начала. Путин также высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в России журналиста The Wall Street Journal и других темах.