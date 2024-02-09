Кремль опубликовал полный текст интервью Путина Карлсону
Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля.
Расшифровка вопросов и ответов из видео доступна на русском языке. Интервью Путина длилось больше двух часов. В начале президент привел «маленькую историческую справку» об истории России и Украины.
Затем Путин высказался о расширении НАТО, предпосылках начала российской военной операции, взрыве «Северных потоков» и других событиях. Завершилось интервью вопросами об аресте в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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