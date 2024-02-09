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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Кремль опубликовал полный текст интервью Путина Карлсону

На сайте Кремля появился полный текст интервью Путина журналисту Карлсону
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Владимир Путин во время интервью с Такером Карлсоном
Владимир Путин во время интервью с Такером Карлсоном (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля.

Расшифровка вопросов и ответов из видео доступна на русском языке. Интервью Путина длилось больше двух часов. В начале президент привел «маленькую историческую справку» об истории России и Украины.

Затем Путин высказался о расширении НАТО, предпосылках начала российской военной операции, взрыве «Северных потоков» и других событиях. Завершилось интервью вопросами об аресте в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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