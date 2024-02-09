Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, победивший на выборах главы государства в 2004 году, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Хорошо, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил», — рассказал Путин. Он добавил, что «все было в порядке» и люди продолжили делать свою работу.

Президент отметил, что при Ющенко ситуация ухудшилась, после чего к власти пришел Виктор Янукович. Путин отказался давать оценку периоду, когда президентом был Янукович, но отметил, что на досрочных выборах в 2014 году у него не было шансов на победу.

Ющенко занимал пост президента Украины в 2005–2010 годах. На выборах 2004 года он набрал 39,87% в первом туре — немногим больше, чем Янукович. Во втором туре выборов президента 21 ноября он набрал 46,69% голосов и занял второе место. Ющенко с результатами не согласился и подал в Верховный суд иск о признании действий ЦИК противоправными. Суд постановил повторить голосование 26 декабря. В «повторном втором туре» Ющенко победил, набрав 51,99% голосов.

Путин заявлял, что Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота. По его словам, на выборах в стране придумали третий тур голосования, который не предусмотрен Конституцией. Он отметил, что переворот прошел «относительно мирным способом», однако затем дело дошло и «до кровавого переворота».