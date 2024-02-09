 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения»

Путин: Ющенко считался прозападным политиком, но мы наладили с ним отношения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, победивший на выборах главы государства в 2004 году, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Хорошо, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил», — рассказал Путин. Он добавил, что «все было в порядке» и люди продолжили делать свою работу.

Президент отметил, что при Ющенко ситуация ухудшилась, после чего к власти пришел Виктор Янукович. Путин отказался давать оценку периоду, когда президентом был Янукович, но отметил, что на досрочных выборах в 2014 году у него не было шансов на победу.

Ющенко заявил о «толпе» президентов, убеждавших Зеленского на переговоры
Политика
Виктор Ющенко

Ющенко занимал пост президента Украины в 2005–2010 годах. На выборах 2004 года он набрал 39,87% в первом туре — немногим больше, чем Янукович. Во втором туре выборов президента 21 ноября он набрал 46,69% голосов и занял второе место. Ющенко с результатами не согласился и подал в Верховный суд иск о признании действий ЦИК противоправными. Суд постановил повторить голосование 26 декабря. В «повторном втором туре» Ющенко победил, набрав 51,99% голосов.

Путин заявлял, что Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота. По его словам, на выборах в стране придумали третий тур голосования, который не предусмотрен Конституцией. Он отметил, что переворот прошел «относительно мирным способом», однако затем дело дошло и «до кровавого переворота».

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Владимир Путин Такер Карлсон Украина Россия госпереворот
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии
Политика
Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО
Политика
Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения» Политика, 04:29
Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии Политика, 04:16
Путин заявил, что Россия пока не достигла своих целей на Украине Политика, 04:11
Что Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону. Главное 04:03
Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?» Политика, 03:54
Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации⁠ Политика, 03:36
Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах Политика, 03:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В результате пожара на севере Москвы пострадали более десяти человек Общество, 03:20
Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО Политика, 03:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30