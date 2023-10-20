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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Песков счел неприемлемым сравнение Байденом политики Путина и ХАМАС

Песков: сравнение Байденом политики Путина и ХАМАС неприемлемо
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Риторика, которую позволил себе президент США Байден, не подходит для ответственных лидеров государств и неприемлема для России, заявил Песков. Американский лидер ранее сопоставил политику Путина и действия ХАМАС
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Попытки президента США Джо Байдена провести параллели между политикой президента России Владимира Путина и действиями ХАМАС неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли может быть приемлемой для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении России, в отношении нашего президента», — отметил он.

Байден 19 октября заявил, что США обязаны помогать Израилю и Украине в противостоянии с ХАМАС и Россией, которые представляют разного рода угрозы, но «схожи в стремлении полностью уничтожить соседнюю демократию».

«Насколько мы понимаем, президент [Джо Байден] говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать Россию. Мы знали это давно, это не секрет. При этом Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны. Будут они малоэффективными и в будущем», — заключил Песков.

Впервые Байден публично назвал Путина диктатором вскоре после начала Россией военной операции на Украине. «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — говорил американский лидер. Позднее Байден уточнил, что его слова не отражают политику администрации США, а являются его личной позицией.

В сентябре этого года Байден вновь назвал Путина диктатором.

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Оба заявления встретили в Кремле критикой, назвав их «абсолютно непозволительными». Песков отмечал, что такие заявления от Байдена сужают окно возможностей для отношений Москвы и Вашингтона. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев называл США «главным диктатором мира».

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Дмитрий Песков Джо Байден Владимир Путин ХАМАС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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Джозеф Байден

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