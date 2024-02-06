Потерявшие жилье из-за обстрелов смогут бесплатно получить землю
Жители приграничных российских регионов, потерявшие жилье в результате обстрелов со стороны Украины, смогут в 2024 году бесплатно получить от государства земельные участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
«Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли», — пояснили в правительстве.
Согласно действующему законодательству льготные категории граждан, перечень которых определяют региональные власти, могут бесплатно получить земельный участок только один раз. Теперь пострадавшие от обстрелов россияне смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности. Нововведение распространяется на россиян, потерявших как собственное, так и арендованное жилье.
С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В середине ноября 2023 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Белгородской, Брянской и Курской областях превысил 7 млрд руб.
Бесплатно получить земельный участок размером от 8 соток в черте города или размером от 25 соток в сельской местности могут герои России и СССР, герои труда России, полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического труда. Право на бесплатное получение земли под строительство частного дома имеют многодетные семьи, военнослужащие, молодые специалисты приоритетных профессий и другие категории граждан.
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