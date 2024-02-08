 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России

Аргентина не подтвердила сообщения о планах передать Украине вертолеты из России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских вертолетов, сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов в интервью «РИА Новости».

«Администрация предыдущего президента [Аргентины] Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — сказал дипломат.

Он рассказал, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства, которые поставили в 2011 году. По словам Феоктистова, вертолеты «уже выработали свой ресурс» и сейчас находятся в разобранном состоянии.

Аргентина проведет саммит по Украине
Политика
Во время встречи Владимира Зеленского и Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, 10 декабря 2023 года

Посол добавил, что российская сторона заявила Аргентине о неприемлемости возможной передачи вертолетов Украине. Он напомнил, что российско-аргентинское соглашение запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя.

В середине декабря 2023 года издание Noticias Urbanas сообщило, что Военно-воздушные силы Аргентины объявили о безвозмездной передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е, приобретенных в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций. Издание отметило, что пожертвовать эти вертолеты Киеву призывали США, аргентинские власти отказывались, но после прихода нового правительства начались переговоры.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Аргентина вертолеты Украина посол Ми-171
Материалы по теме
Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е
Политика
Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Политика
Аргентина решила пока не выдавать россиянина Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 17:17
Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени» Общество, 17:57
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 17:47
На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя Политика, 17:36
Биткоин вернулся к росту и достиг $45 тыс. Что дальше Крипто, 17:34
Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России Политика, 17:32
Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании Политика, 17:19
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 17:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России Спорт, 17:14
Расписки TCS Group упали на 6% на новости о скорой приостановке торгов Инвестиции, 17:12
Доля Ethereum в стейкинге выросла почти до 25% всего предложения монет Крипто, 17:11
Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:03
Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году Экономика, 17:02
Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика Общество, 17:01
Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России Технологии и медиа, 16:52