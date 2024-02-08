Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России
Власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских вертолетов, сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов в интервью «РИА Новости».
«Администрация предыдущего президента [Аргентины] Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — сказал дипломат.
Он рассказал, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства, которые поставили в 2011 году. По словам Феоктистова, вертолеты «уже выработали свой ресурс» и сейчас находятся в разобранном состоянии.
Посол добавил, что российская сторона заявила Аргентине о неприемлемости возможной передачи вертолетов Украине. Он напомнил, что российско-аргентинское соглашение запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя.
В середине декабря 2023 года издание Noticias Urbanas сообщило, что Военно-воздушные силы Аргентины объявили о безвозмездной передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е, приобретенных в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций. Издание отметило, что пожертвовать эти вертолеты Киеву призывали США, аргентинские власти отказывались, но после прихода нового правительства начались переговоры.
Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько