Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России

Аргентина не подтвердила сообщения о планах передать Украине вертолеты из России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Аргентины не подтверждают сообщения о планируемой передаче Украине российских вертолетов, сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов в интервью «РИА Новости».

«Администрация предыдущего президента [Аргентины] Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются», — сказал дипломат.

Он рассказал, что у Аргентины есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства, которые поставили в 2011 году. По словам Феоктистова, вертолеты «уже выработали свой ресурс» и сейчас находятся в разобранном состоянии.

Посол добавил, что российская сторона заявила Аргентине о неприемлемости возможной передачи вертолетов Украине. Он напомнил, что российско-аргентинское соглашение запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя.

В середине декабря 2023 года издание Noticias Urbanas сообщило, что Военно-воздушные силы Аргентины объявили о безвозмездной передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е, приобретенных в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций. Издание отметило, что пожертвовать эти вертолеты Киеву призывали США, аргентинские власти отказывались, но после прихода нового правительства начались переговоры.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине западными странами. В Кремле неоднократно говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.