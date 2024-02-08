Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
Путин пожелал Алиеву «успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа». Азербайджанский президент в ответ выразил признательность за внимание и поздравления.
Алиев победил на досрочных выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов при явке в 76,7%, следует из предварительных данных азербайджанского ЦИК.
Второе место — с 2,19% голосов — занял депутат парламента Захид Орудж, третье место — лидер партии Великого созидания Фазиль Мустафа с 2% голосов. Итоговые результаты представят общественности 9 февраля.
Ильхам Алиев победил на президентских выборах в пятый раз подряд. Он занимает должность главы государства с 2003 года. Согласно Конституции Азербайджана, президент избирается на семь лет, один и тот же человек может быть главой страны неограниченное количество сроков.
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