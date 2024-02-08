ЦИК Азербайджана озвучил предварительные результаты выборов президента

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Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана провел пресс-конференцию по предварительным итоговым результатам внеочередных президентских выборов, где он озвучил, что большинство голосов набрал кандидат Алиев Ильхам Гейдар оглы — 4 миллиона 281 тысяча 625 голосов (92,05% голосов), после обработки 93,35% бюллетеней. Об этом сообщает AzTV.

Алиев, является действующим президентом Азербайджана и это его пятые выборы.

На втором месте с 2,19% депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж. На третьем месте лидер партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов.

Итоговые голоса представят общественности 9 февраля, на основании протоколов окружных избирательных комиссий. После этого, данные будут утверждены ЦИК и направлены в Конституционный суд для утверждения. Решение Конституционного суда является окончательным, и после этого решения кандидат-лидер считается избранным.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомар Токаев уже позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, что бы поздравить его с уверенной победой на выборах. Также его поздравил Николас Мадуро, президент Венесуэлы и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.