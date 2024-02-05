Синоптики предсказали скорое возвращение морозов в Москву

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Двадцатиградусные морозы придут в Москву 8 и 9 февраля. Это следует из прогноза Гидрометцентра.

В ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 23 градусов. Днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь с 9 на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза — до минус 21 градуса.

Несмотря на это, февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее нормы. Об этом ранее сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадков в Москве за это время выпадет на 40% больше многолетней нормы.

Последний раз сильные морозы настигли Московский регион в середине января. Столбик термометра опускался ниже 30 градусов мороза. Тогда в столице ввели оранжевый уровень погодной опасности.