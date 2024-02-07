ЦИК Азербайджана сообщил о 92,1% у Алиева на выборах президента

По предварительным данным, президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбирается на пятый срок. По первым подсчетам ЦИК, он набрал 92,1% голосов. Сам Алиев назвал эти выборы «началом новой эры»

Ильхам Алиев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Как прошли выборы президента Азербайджана

7 февраля в Азербайджане прошли досрочные выборы президента. При явке 76,73% на них лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.

Как сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, он набрал 92,1% голосов после подсчета 54,47% бюллетеней. Остальные 7,9% распределились между шестью соперниками Алиева, в их числе самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, глава Партии великого созидания Фазиль Мустафа, глава партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта Азербайджана» и Рази Нуруллаев от «Национального фронта». Из них больше всего — 2,2% — набрал Орудж, меньше всего — 0,48% — Фуад Алиев.

Ильхама Алиева уже поздравили с переизбранием лидеры Узбекистана, Белоруссии, Венгрии, Турции, Ирака и Сербии.

Это были первые выборы, которые прошли на всей международно признанной территории республики, — то есть избирательные участки работали и в Нагорном Карабахе, который с сентября 2023 года находится под полным контролем Баку. С 2021 года, по указу Алиева, эта территория называется Карабахским экономическим районом — в него входят город Ханкенди (столица региона, в армянской версии — Степанакерт), Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы. Начиная с 25 октября 2023 года российский миротворческий контингент также называет регион не «территорией Карабаха», а Карабахским экономическим районом Азербайджанской Республики. При этом сам Алиев и его семья проголосовали на участке в Ханкенди.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня, разоружении армянских формирований и демонтаже структур непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о том, что с 1 января 2024 года непризнанная республика перестает существовать. В октябре 2023 года Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Ханкенди. Большая часть населения Карабаха — этническая армяне — уехала из региона. Власти Армении сообщали, что в стране приняли более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Плановые президентские выборы в Азербайджане должны были пройти в апреле 2025 года. Но в декабре 2023-го Алиев подписал указ о том, что они переносятся на год вперед. Как пояснил глава государства в беседе с журналистами 10 января, он опирался на три фактора. Во-первых, окончательный переход Карабаха под полный контроль Азербайджана — в этом контексте «выборы знаменуют конец эпохи». Это «начало новой эры, которую и благословят президентские выборы», подчеркнул азербайджанский лидер. Во-вторых, по его оценке, выборы президента — самое важное политическое событие и они должны стать первым голосованием, которое пройдет на всей территории республики (в том числе и в Карабахе). В-третьих, Алиев у власти находится уже более 20 лет, и, по его словам, выборы на этом рубеже подытожат этот период.

В Конституции Азербайджана нет ограничений на число переизбраний одного лица президентом. В 2016 году в республике прошел референдум, на котором были одобрены поправки к Основному закону, — срок президентства, в частности, увеличился с пяти до семи лет; у главы государства появилась возможность распускать милли меджлис (однопалатный парламент) и назначать досрочные президентские выборы. Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года (прежде президентом был его отец Гейдар Алиев). В 2018 году его переизбрали на четвертый срок, который истекает в 2025 году. В декабре 2024-го и феврале 2025 года в республике пройдут муниципальные и парламентские выборы соответственно.

В том же интервью азербайджанским СМИ Алиев пояснил, что будет делать «в новую эру»: по его словам, раньше главной национальной идеей в Азербайджане было «освобождение территорий»; теперь же нужны новые ориентиры — «мы не можем войти в новую эру со старыми целями, поскольку они уже достигнуты». Алиев считает, что «в обществе не должно быть никакого состояния умиротворения»; это не значит, что будет новая война, однако «успокоение от достигнутых успехов могут привести к определенному застою», отметил он.