Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом
Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Крымом, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве не уточнили, есть ли пострадавшие или разрушения.
31 января Минобороны заявило об уничтожении 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще трех — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части близ микрорайона Любимовка в Севастополе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные отразили «массированную атаку» на город. По его словам, ПВО сбили более шести ракет.
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