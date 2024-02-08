Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Крымом, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве не уточнили, есть ли пострадавшие или разрушения.

31 января Минобороны заявило об уничтожении 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще трех — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части близ микрорайона Любимовка в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные отразили «массированную атаку» на город. По его словам, ПВО сбили более шести ракет.