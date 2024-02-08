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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Крымом, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве не уточнили, есть ли пострадавшие или разрушения.

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Фото:Яндекс.Карты

31 января Минобороны заявило об уничтожении 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще трех — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части близ микрорайона Любимовка в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные отразили «массированную атаку» на город. По его словам, ПВО сбили более шести ракет.

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Теги
Минобороны ПВО беспилотники Крым ВСУ Украина
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