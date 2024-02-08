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Военная операция на Украине ,  
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Посол заявил, что Париж игнорирует запросы по вербовке французов Киевом

Посол Мешков: Париж уходит от ответа, почему Киев вербует французских наемников
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина продолжает вербовать «наемников» через посольство во Франции, а Париж уходит от ответа на вопрос о законности таких действий, заявил в интервью «РИА Новости» посол России во Франции Алексей Мешков.

«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — отметил Мешков.

Он также сказал, что посольство будет следить за развитием ситуации. По его словам, на сайте украинского посольства во Франции и на его страницах в соцсетях размещена информация о том, как можно вступить в ряды ВСУ. «Там прописано, что должен уметь этот человек, прикладывается длинная анкета, то есть там это все серьезно», — подчеркнул Мешков.

Дипломат также заострил внимание на проблеме поставок французской военной техники и боеприпасов на Украину, сказав, что «любая такая поставка — это уже «красная линия».

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Посол России во Франции Алексей Мешков

6 февраля Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, которые, по версии Парижа, занимались волонтерской деятельностью и гуманитарной помощью.

17 января Минобороны России сообщило, что российская армия ударила по пункту дислокации французских наемников в Харькове. 18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Французский МИД заявил, что у страны нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

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26 января посол Мешков на встрече с депутатами Национального собрания Франции передал им обращение коллег из Госдумы о наемниках на Украине.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что с украинской стороны в боевых действиях принимают участие 100 граждан Франции.

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