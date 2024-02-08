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Политика ,  
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Генпрокурор США сообщил о завершении расследования по документам Байдена

Генпрокурор США Гарланд: расследование по секретным документам Байдена завершено

Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом завершено, сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

«Спецпрокурор Роберт Хур завершил свое расследование», — говорится в письме Гарланда, адресованном главе судебного комитета нижней палаты конгресса Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.

Генеральный прокурор также сообщил, что большая часть отчета спецпрокурора будет обнародована в ближайшее время. По словам Гарланда, это произойдет после того, как документ проверят в Белом доме. Представитель президентской администрации Ян Сэмс заявил, что проверка будет завершена на этой неделе.

«Я обязуюсь сделать как можно более объемную часть доклада специального прокурора общедоступной в соответствии с требованиями законодательства и политикой департамента», — написал Гарланд.

В ноябре, напоминает Politico, официальные лица, говорившие на условиях анонимности, заявили, что никаких уголовных обвинений по этому делу не ожидается. Независимо от результатов расследования Хура, уголовные обвинения против Байдена маловероятны, поскольку заключения Минюста, «фактически исключают обвинения против действующего президента».

В гараже дома Байдена нашли секретные документы
Политика
Джо&nbsp;Байден

В начале ноября в американском аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы периода, когда нынешний президент США Джо Байден занимал пост вице-президента, это было с 2013 по 2016 годы. Среди найденных бумаг, по данным CNN, были в том числе документы разведки и материалы брифингов на темы Украины, Ирана и Великобритании.

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Сам президент на пресс-конференции сказал, что удивлен попаданием в этот офис документов правительства. Бумаги, содержащие секретные сведения, позднее также нашли в гараже в доме политика в Уилмингтоне, штат Делавэр.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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