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Выставку «Россия» продлили до середины лета

Глава общества «Знание» Древаль: выставку «Россия» продлили до 8 июля

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 8 июля. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Значимым событием лета станет то, что продлевается международная выставка-форум «Россия» до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады», — рассказал Древаль.

По его словам, проект получился удачным и жалко было бы «терять» летний период, на который у общества «Знание» много планов.

«Так что, надеюсь, мы вновь удивим и москвичей, и гостей столицы интересными просветительскими форматами», — заключил гендиректор «Знания».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Продлить работу выставки «Россия» на лето предложил президент Владимир Путин 16 января. Он выразил, сожаление, что «она закончится» и рассказал, что хочет «коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период». Президент также отметил, что экспозиция демонстрирует результаты развития России за последние годы.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Мероприятие, как отмечают организаторы, — крупнейшее подобное событие с времен СССР. На ней представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. Изначально планировалось, что она завершится 12 апреля.

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