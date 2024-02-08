Госдеп США одобрил продажу Польше систем разведки на $1,2 млрд

Госдеп США разрешил возможную продажу Польше систем радиолокационной разведки ASRR на сумму $1,2 млрд, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Польше аэростатных систем ведения радиолокационной разведки в воздухе и на земле, а также связанных с ними элементов обеспечения и программы поддержки на общую сумму $1,2 млрд», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это «повысит способность Польши противостоять актуальным и будущим угрозам со стороны систем вооружений противников воздушного и наземного базирования». Варшава задействует эти комплексы для «защиты от региональных угроз», отметили в Пентагоне. Сделка отвечает внешнеполитическим интересам США и будет способствовать выполнению задач страны в области национальной безопасности, заключили в ведомстве.

В конце декабря 2023 года заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой в области безопасности было исторически очень тесным. Он также отметил, что США «очень хотят» видеть Польшу в качестве лидера Европейского союза и готовы помогать ей становиться мощнее в военном отношении.

«Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние десять лет. Сегодня 2/3 союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша [тратит] намного больше», — сказал О'Брайен.

7 февраля 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает войну с Россией в будущем. По его словам, «к каждому сценарию нужно быть готовым».

Президент Владимир Путин говорил, что у России «нет резонов» воевать с НАТО.