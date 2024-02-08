Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине

Эстонские власти запретили выступление российской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) в Таллине, которое должно было пройти 29 марта, сообщает издание Postimees со ссылкой на МВД республики.

«Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

Он также добавил, что если у российских артистов есть виза другой страны Евросоюза, они могут попасть в Эстонию, но МВД оставляет за собой право запретить въезд «по соображениям охраны общественного порядка или национальной безопасности».

Из данных на сайте МВД Эстонии следует, что Клаве Коке въезд в страну закрыт до 18 мая 2027.

РБК обратился за комментарием к организаторам концерта и певице.

Отмену выступления Коки прокомментировали и в эстонском Минкульте. Советник по коммуникациям ведомства Ханнус Лууре сказал, что ее выступление «по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно» военные действия на Украине.

Организатор концерта Клавы Коки в Таллине, владелец клуба MJClub Юри Метс к вечеру 7 февраля удалил анонс выступления и остановил продажу билетов. Ранее он сказал, что «в Эстонии проживает более 300 тысяч русскоговорящих» и выразил мнение, что концерты не участвующих «в каких-либо провокациях» артистов можно проводить.

В августе 2023 года был отменен концерт российского юмориста Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) в Таллине. Эстонские власти не объяснили причины отмены. Организатор предложил купившим билеты людям обменять их на посещение двух других концертов — группы «Сплин» или Тилля Линдеманна — или сдать их обратно в кассы.