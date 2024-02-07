Генсек ООН предсказал поражение человечества в войне с природой

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Человечество развязало войну с природой, победа в которой заведомо невозможна, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с докладом о приоритетах работы в 2024 году на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, трансляция шла на ее сайте.

«Мы должны заключить мир с планетой. Человечество развязало войну, которую мы сможем лишь проиграть, — это война против природы. Участвовать в такой битве — это безумие», — сказал он.

К 2030 году, по словам Гутерриша, мир должен сократить уровень выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с показателями 2010 года, чтобы предотвратить повышение температуры на планете более чем на 1,5 градуса.

«Эра ископаемого топлива подходит к концу. Революцию в области возобновляемых источников энергии уже не остановить. Но мы должны принять все меры в этом году и гарантировать, что энергетический переход будет справедливым и достаточно быстрым, чтобы избежать полномасштабной климатической катастрофы», — заключил он.

Эксперты Всемирного экономического форума (World Economic Forum), прошедшего в Давосе в январе, также признали экстремальные погодные условия и критические климатические изменения фактором, вызывающим наибольшую долгосрочную озабоченность (в течение десяти лет). По мнению специалистов, актуальными остаются риски утраты биоразнообразия и коллапса экосистемы, а также нехватки природных ресурсов.