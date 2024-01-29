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Минприроды собралось заставить бизнес заботиться о редких грибах

«Ъ» узнал о планах Минприроды обязать бизнес заботиться о краснокнижных грибах
Минприроды предлагает считать грибы находящимися под угрозой исчезновения и обязать бизнес проводить мероприятия по их охране. Инициатива содержит разрешение на их добычу «в исключительных случаях»
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Минприроды России предложило распространить на грибы «нормы по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений» и обязать бизнес принимать охранные меры в местах их произрастания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «Об охране окружающей среды».

По данным издания, в ведомстве считают «фрагментарным» отражение этой проблемы в действующем федеральном законе и предлагают дополнить его статьей «Особенности охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов». А бизнес, который ведет деятельность в местах произрастания краснокнижных растений и грибов, планируют обязать «разрабатывать и осуществлять мероприятия» по их охране. Инициатива Минприроды также предусматривает создание «особо охраняемых природных территорий» для сохранения таких растений и грибов и «обязательное проведение компенсационных мероприятий» по их восстановлению, пишет «Ъ».

Как уточнят издание, в поправки к законопроекту есть и разрешение на добычу редких растений и грибов «в исключительных случаях». В частности, речь идет об «осуществлении хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов размещения объектов капитального строительства (включая линейные объекты) вне мест обитания (произрастания) растений и грибов, занесенных в Красную книгу». Планируется, что порядок выдачи разрешений на сбор грибов будет устанавливать правительство.

В 2021 году ведомство уже предлагало использовать редкие растения в «исключительных случаях», в том числе «для реализации ряда государственных и федеральных проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры». Однако работа над законопроектом остановилась после этапа общественных обсуждений. В министерстве заявили «Ъ», что та инициатива была «признана нецелесообразной», однако от самой идеи поправок к федеральному закону там не отказались.

«После заключений научных организаций, имеющих опыт в изучении и сохранении редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу России, законопроект будет доработан и размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, — приводит издание комментарий пресс-службы Минприроды.— Но говорить о его наполнении на данный момент преждевременно».

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Красная книга содержит список животных, растений и грибов, которые близки к исчезновению или уже исчезли. Попадание туда предусматривает законодательную защиту. В декабре 2017 года была утверждена последняя редакция Красной книги России, куда вошли больше 600 видов растений.

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Минприроды Россия грибы Красная книга
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