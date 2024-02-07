Посол сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии

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Москва следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании, заявил «РИА Новости» посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, в Финляндии проходит модернизация всех видов вооруженных сил, увеличивается производство техники и боеприпасов.

«Руководство страны открыто заявляет, что все это необходимо, поскольку она теперь является «передним рубежом» НАТО», — добавил он, подчеркнув, что Россия это также учитывает.

Финляндия вступила в альянс 4 апреля 2023 года. У России и Финляндии нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи со вступлением соседней страны в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в декабре.

Кремль неоднократно выступал с критикой расширения НАТО из-за угрозы безопасности России и обещал принять ответные меры в случае вступления новых стран в альянс.