Появились кадры с места аварии 30 машин на трассе «Дон» в Московской области

Кадры с места аварии 30 машин на трассе «Дон» в Подмосковье. Видео

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В Московской области на трассе М-4 произошла массовая авария — столкнулись 30 машин. Во время аварии пострадали шесть человек, один — погиб.

Авария произошла в Ступино на 86 км трассы в сторону Москвы. На кадрах, которые сняли проезжавшие мимо водители, видны несколько десятков машин, которые столкнулись друг с другом.

Из-за аварии к Москве нет движения, объезд организовали через Каширское шоссе.

Причиной аварии стала плохая видимость и скользкая дорога.