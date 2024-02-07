В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Он призвал не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытия.

Аналогичную публикацию сделала пресс-служба мэрии.

В регионе неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 4 февраля, она проработала три минуты.

Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Так, за 4 февраля ВСУ атаковали область более 80 раз из разных видов оружия, а 7 февраля Минобороны отчиталось о семи сбитых дронах.

Самый массовый ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, свыше 100 получили ранения.

Повреждения получили свыше 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, около 100 машин. Гладков назвал обстрел «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».