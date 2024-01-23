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Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия»

Президент Путин дал старт Году семьи в ходе форума «Родные-любимые»

Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия»
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Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России в рамках всероссийского форума «Родные-любимые» на выставке «Россия» на ВДНХ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер», — сказал Путин.

Он отметил, что важно, чтобы в России становилось все больше многодетных семей, а затем добавил, что «их и становится больше». По данным президента, за последние годы количество многодетных семей увеличилось на 26%, а число детей, воспитывающихся в них, выросло на 30%.

Путин также добавил, что в некоторых странах институт семьи разрушается, тогда как Россия, напротив, будет его сберегать и укреплять. «Это безусловный выбор нашей страны», — подчеркнул он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В ноябре 2023 года Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства заявил, что в России становится модно иметь много детей.

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Днем 23 января Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», закрепляющий статус таких союзов. Таким образом, многодетной считается та семья, в которой трое и более детей. Согласно документу, многодетным семьям гарантирована социальная поддержка до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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