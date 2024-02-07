Синоптик предсказал повторение рекорда в Москве по высоте сугробов

Синоптик Тишковец: в Москве возможно повторение рекорда по сугробам 1999 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В среду, 8 февраля, московские сугробы могут повторить рекорд 1999 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ за последние сутки выросла на 11 см и сейчас составляет 53 см. Это в 1,5 раза выше нормы, рассказал Тишковец. По его словам, в ближайшие 12 часов высота снежного покрова увеличится еще на 4–5 см. Если это произойдет, то «московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года». Тогда высота снежного покрова составляла 58 см.

7 февраля циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады. Около четверти от месячной нормы снега может выпасть в столице в среду.

В феврале может выпасть осадков на 40% больше нормы, сообщал ранее Тишковец. На 8 и 9 февраля синоптики Гидрометцентра предсказали 20-градусные морозы. Столбик термометра в это время опустится до минус 23 градусов.