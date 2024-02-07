 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптик предсказал повторение рекорда в Москве по высоте сугробов

Синоптик Тишковец: в Москве возможно повторение рекорда по сугробам 1999 года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В среду, 8 февраля, московские сугробы могут повторить рекорд 1999 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ за последние сутки выросла на 11 см и сейчас составляет 53 см. Это в 1,5 раза выше нормы, рассказал Тишковец. По его словам, в ближайшие 12 часов высота снежного покрова увеличится еще на 4–5 см. Если это произойдет, то «московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года». Тогда высота снежного покрова составляла 58 см.

Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

7 февраля циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады. Около четверти от месячной нормы снега может выпасть в столице в среду.

В феврале может выпасть осадков на 40% больше нормы, сообщал ранее Тишковец. На 8 и 9 февраля синоптики Гидрометцентра предсказали 20-градусные морозы. Столбик термометра в это время опустится до минус 23 градусов.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе

Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео

Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют

В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат

Названы цены на Apple Vision Pro для россиян

Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина

Косатки оказались зажаты льдинами. Видео

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
сугробы Москва Погода
Материалы по теме
Высота сугробов в Москве почти в 1,5 раза превысила норму
Общество
В Москве обновился суточный рекорд высоты сугробов
Общество
Синоптик сообщил о рекордных сугробах в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Китай уже строит «промышленный интеллект». Рассказывает CTO гиганта Baidu Pro, 13:02
Генерал уволился из ФТС после скандального задержания Политика, 12:58
В РФС заявили, что УЕФА сам не хочет отпускать Россию Спорт, 12:54
WSJ назвала дату выхода интервью Путина американскому журналисту Карлсону Общество, 12:50
ФСБ задержала волгоградца за призывы к насилию над россиянами Политика, 12:41
Carlsberg Group оценила потери от передачи «Балтики» Росимуществу Бизнес, 12:36
ПСБ запустил всероссийский конкурс «Верим в настоящее» Пресс-релиз, 12:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Синоптик предсказал повторение рекорда в Москве по высоте сугробов Общество, 12:28
Два простых способа проверить, стоит ли вести бизнес с новым партнером Pro, 12:27
Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках» Политика, 12:19
Две процедуры за визит: возможности и ограничения аппаратной косметологии РБК и Вирсавия, 12:19
Экс-следователя по особо важным делам приговорили к 9,5 годам колонии Общество, 12:19
Умерла сыгравшая в «Мухтаре» актриса Елена Сафронова Общество, 12:16
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову Политика, 12:12