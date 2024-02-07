Росрыболовство не получило от Японии ответа на предложение помочь косаткам

Россия не получила ответ от Японии на предложение о помощи с косатками

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Росрыболовство направил в Минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток, об этом сообщается на сайте ведомства. Позже власти Японии сообщили, что косаткам по всей видимости удалось спастись.

В Росрыболовстве указали, что «подтверждают готовность в кратчайшие сроки оказать помощь по спасению млекопитающих».

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik добавила, что ответа пока не поступало. «По дипломатическим каналам продублировали это письмо, оно передано японской стороне, но реакции пока нет», — добавила Захарова.

От 10 до 17 косаток оказались зажаты между льдин у японских берегов в акватории между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом 6 февраля и могут погибнуть, если не выберутся из этой ловушки. Российские активисты обратились в МИД с просьбой согласовать спасательную операцию с Токио. «Их невозможно спасти, поскольку корабль не может приблизиться к ним», — сообщили тогда власти Японии.

Позже власти Японии допустили, что косаткам удалось спастись. Японская береговая охрана сообщила, что не видят застрявших во льдах косаток. «Разрыв в дрейфующем льду открылся, поэтому они, вероятно, смогли выбраться», — говорится в сообщении.