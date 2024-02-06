Эксперты заявили, что на спасение косаток у Курил остались считаные дни

Косатки, застрявшие во льдах между Хоккайдо и Кунаширом, находятся в воде с битым льдом, через который они протискиваются, как «сквозь бревна», чтобы сделать вдох, объясняют биологи. При этом у них «запредельный» уровень стресса

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Косатки, застрявшие во льдах между японским островом Хоккайдо и российским Кунаширом, оказались в максимально неблагоприятных условиях, утверждают опрошенные РБК биологи и специалисты по морским млекопитающим. На то, чтобы спасти животных без серьезных для них последствий, есть до двух-трех дней, считают они.

«Одна из нескольких больших проблем в сложившейся ситуации — это условия, в которых оказались косатки. То, где они попали в ловушку, — это не полынья, это один большой ледовый массив битого льда, который давят ветер и течения. Это достаточно большие куски, которые косаткам тяжело двигать. То есть им нужно протискиваться через них, чтобы выставить голову и сделать вдох. Представьте, что вам надо всплывать сквозь бревна, расталкивать их, чтобы вдохнуть — они сейчас в такой ситуации», — рассказал зоолог, специалист по морским млекопитающим, эксперт по китообразным Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко.

Если бы косатки находились в полынье, то есть на стабильном, открытом участке чистой воды, который «как люк во льду», у них было бы больше времени, уточняет эксперт.

В таких условиях косатки не могут охотиться и питаться, кроме того, не получают они и пресную воду, которая в обычных условиях поступает из пищи, напоминает кандидат биологических наук, научный руководитель АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Денисенко. Несмотря на ограниченную подвижность, взрослым здоровым особям переохлаждение не грозит, однако для молодых косаток это может стать серьезной проблемой, считает она.

Очень ограниченное пространство и наличие плавающего льда вызывают стресс у попавших в ловушку животных, его уровень «запредельный», считает кандидат биологических наук, член Совета по морским млекопитающим, сооснователь и сотрудник АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Екатерина Джикия. «А стресс убивает животных точно так же, как он убивает людей», — добавляет она.

«Хорошим способом оценить состояние стресса у морских млекопитающих является оценка частоты дыхания. Для косаток описано учащение дыхания в стрессовом состоянии. В спокойном состоянии они совершают не более двух респираторных актов (выдох, затем сразу вдох) в минуту. Во время увеличения физической активности или при нахождении в стрессовом состоянии интервал между респираторными актами уменьшается. То есть дышат они чаще, — поясняет Джикия. — По тому, что видно на видео, частота дыхания у них уже повышена. Это хороший, стопроцентный маркер стресса».

При этом эксперт подчеркивает, что того видео, которое было сделано на месте, недостаточно, чтобы делать серьезные выводы о состоянии животных, и пока данных по застрявшим косаткам очень мало.

Эксперты сходятся на том, что нырнуть и проплыть до открытой воды косатки, видимо, не могут, иначе давно бы уже это сделали. Непонятна толщина льда, расстояние до чистой воды, направление, уточняют они.

Для того чтобы пробиться к застрявшим животным, не нужен ледокол, утверждает Григорий Цидулко. «У судов есть разделение по уровню защищенности ото льда, и ледокол — это самый высокий класс. Здесь достаточно судна ледового класса, с усиленным корпусом, чтобы оно могло раздвинуть этот битый лед и косатки могли бы тогда в кильватерной струе по чистой воде, которая ненадолго остается за этим судном, выйти на открытую воду», — поясняет он.

Если условия не поменяются, то есть сплоченность льда останется такой же, какой она была на видео, косатки смогут продержаться день-два, считает Цидулко. Если же у животных появится возможность больше двигаться, можно говорить о сроке от нескольких дней до нескольких недель. «Если косаткам очень повезет, то, может быть, с приливом или отливом поменяется течение, и лед станет чуть более разреженным. Тогда они могут продержаться дольше. Но для того, чтобы произошли серьезные подвижки льда, нужно изменение ветра. А по прогнозу погоды, какого-то изменения ветровой обстановки не предвидится в ближайшие два дня», — поясняет он.

О том, что косатки, скорее всего, не смогут продержаться долго, говорит и Татьяна Денисенко. «По оценкам специалистов, есть один, два, максимум три дня для того, чтобы их спасти. Дальше могут начаться необратимые последствия, с которыми они впоследствии могут не справиться, либо гибель. В любом случае их надо освобождать, сколько бы времени ни прошло, потому что есть шанс, что они выживут. Но пока один, два, три дня — время, за которое мы можем их освободить без серьезных последствий», — полагает эксперт.

О том, что более десятка косаток оказались зажаты льдами между Хоккайдо и Кунаширом, стало известно днем 6 февраля. Животные находятся у побережья города Раусу, в японских территориальных водах.

Японские власти сообщили, что не могут помочь косаткам, так как их суда не могут пройти сквозь льды и приблизиться к ним. После этого активисты из центра «Дельфа» направили обращение в МИД России и Росприроднадзор с просьбой способствовать освобождению косаток и согласовать с японской стороной спасательную операцию.