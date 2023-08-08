В Красноярске ефрейтора осудили на пять лет за самоволку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. Об этом говорится на сайте суда.

Ефрейтор по фамилии Королев «был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ».

По данным следствия, Королев проходил службу по контракту в одном из городов Ростовской области. В феврале 2023 года вместо того, чтобы явиться в воинскую часть из командировки, военнослужащий остался в городе Назарово Красноярского края.

В марте Королев сам явился в военную комендатуру города Ужура Красноярского края, после чего «его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено».

В конце мая сержанта Сергея Григорьева также осудили на пять лет за самовольное оставление части. Приговор вынес Омский гарнизонный военный суд. Григорьев после окончания срока контракта обратился к командованию с рапортом об увольнении, но получил отказ. Несмотря на это, в конце ноября прошлого года он ушел из воинской части. В марте Григорьев добровольно явился в военный следственный отдел.