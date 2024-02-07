Треть россиян сообщила о готовности к переезду ради карьеры

Треть россиян готовы к переезду внутри страны ради карьеры. Это следует из результатов исследования «Авито Работа» (есть у РБК).

Каждый третий (32%) опрошенный рассматривает возможность переезда внутри страны ради хорошей работы, почти половина (46%) ответили, что не сменили бы место жительства. Осенью 2023 года не готовы были к карьерному переезду 54% россиян.

Первое место по доле готовых к переезду заняла Пермь (44%), второе и третье места у Волгограда (40%) и Екатеринбурга (39%).

Мужчины охотнее соглашаются на переезд и работу на новом месте, нежели женщины (40% против 26% соответственно). Чаще всего готовые к смене места жительства встречаются среди руководителей отделов или департаментов (45%). Их мнение также чаще разделяют представители рабочих профессий (38%).

Исследование провели методом опроса, в нем приняли участие более 5 тыс. россиян, искавших работу. Часть респондентов (24%) относились к группе неработающих россиян, 19% работали в сфере квалифицированных рабочих, 17% находились на офисной должности, требующей квалификации, а 15% опрошенных были высококвалифицированными специалистами, занимающиеся умственным трудом.

Среди тех, кто искал варианты трудоустройства за последний год, почти половина поделилась, что мониторила вакансии на неполный день, 33% — на частичную занятость, 32% рассматривали удаленный формат, 24% — подработку. Менее четверти опрошенных указали, что находились в поиске работы с гибким графиком, 15% искали работу со сменным графиком и только 3% — с вахтовым.

В России с 2021 года резко упала доля желающих работать в подчинении у второй половины: с 27 до 14%, следовло из результатов опроса SuperJob. Стало меньше и готовых принять родителей в качестве руководителей на работе, но к начальнику-другу лояльность стала больше.

Часть желающих работать в подчинении у лучшего друга или подруги с тех пор выросла: 48% против 41%, но снизилось в случае с родителями: 23 и 32% в 2024 году против 27 и 38% в 2021 году.