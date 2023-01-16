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«Авито Работа» сообщила о росте числа вакансий для подростков от 14 лет

«Авито Работа»: число вакансий для подростков от 14 лет выросло на 59%
Фото: Sergio Perez / Reuters
Фото: Sergio Perez / Reuters

На «Авито Работе» выросло число вакансий для молодых соискателей, включая подростков от 14 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса (есть у РБК).

По итогам 2022 года предложений для кандидатов от 14 лет стало больше на 59%, всего за год было размещено более 200 тыс. позиций, по условиям труда подходящих для подростков. На середину января 2023 года на платформе доступны более 12 тыс. объявлений работы, доступных гражданам от 14 лет.

9 ноября группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Депутаты предложили отказаться от необходимости получать согласие органов опеки при заключении трудового договора с достигшим 14 лет подростком «для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровья». Таким образом, при приеме на работу будет достаточно согласия одного из родителей или законного представителя подростка.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель заявил, что потребность в найме молодых кадров обусловлена естественной демографией. «Многие нанимают их [подростков] для усиления команд в период каникул, часто совпадающий с высоким сезоном для ряда отраслей — например, сферы гостеприимства», — уточнил Кумпель. По его мнению, если инициативу депутатов «Единой России» примут, то преимущества будут не только для работодателей «с точки зрения создания кадрового резерва», но и для самих кандидатов от 14 до 18 лет.

В «Авито Работа» заявили, что активность молодых кандидатов в поиске работы увеличилась на 53% в 2022 году. Среди мотивирующих факторов для них — возможность получения собственного заработка и первого опыта работы, который пригодится в будущем, независимо от выбранного в итоге направления дальнейшего развития.

В исследовании экспертов говорится, что сотрудников от 14 лет приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно быстро приступить к выполнению обязанностей после короткого инструктажа, например, сервисы курьерской доставки, на которые пришлось 24% всех предложений для молодых кандидатов.

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Далее по доле вакансий (5% в каждой группе) следуют продажи и ретейл, куда подростки часто трудоустраиваются консультантами, специалистами торгового зала, промоутерами, а также производственная сфера с позициями, располагающими к подработке: упаковщики, фасовщики и другое. В «Авито Работа» уточняют, что в 2022 году наибольшее число вакансий для соискателей от 14 лет отмечено в Москве (более 16 тыс. объявлений), на втором месте — Санкт-Петербург (более 7,7 тыс.).

Теги
Авито работа несовершеннолетние подростки
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