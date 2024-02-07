Синоптик пообещал сильные морозы в европейской России
Сильные морозы до конца недели ожидаются в большинстве регионов европейской части России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 7 по 11 февраля похолодание придет на весь север европейской части России», — сказал он.
В Северо-Западном федеральном округе температура опустится на 7-14 градусов ниже нормы. В Мурманской и Вологодской областях — до минус 30 градусов, в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми — до минус 32. В Ленинградской области температура будет колебаться на уровне 19-26 градусов ниже нуля.
Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях — от 18 до 26 градусов мороза.
В Приволжском федеральном округе со среды до воскресенья температуры опустится на 7-9 градусов ниже нормы.
Ранее Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне. «Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так», — сказал он.
Метеоролог напомнил, что температура в декабре также была выше нормы, но его первая половина оказалась экстремально холодной, а вторая — экстремально теплой.
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