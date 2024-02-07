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Синоптик пообещал сильные морозы в европейской России

Синоптик Вильфанд: европейскую часть России ждут сильные морозы до конца недели

Сильные морозы до конца недели ожидаются в большинстве регионов европейской части России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 7 по 11 февраля похолодание придет на весь север европейской части России», — сказал он.

В Северо-Западном федеральном округе температура опустится на 7-14 градусов ниже нормы. В Мурманской и Вологодской областях — до минус 30 градусов, в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми — до минус 32. В Ленинградской области температура будет колебаться на уровне 19-26 градусов ниже нуля.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях — от 18 до 26 градусов мороза.

В Приволжском федеральном округе со среды до воскресенья температуры опустится на 7-9 градусов ниже нормы.

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Ранее Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне. «Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так», — сказал он.

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Метеоролог напомнил, что температура в декабре также была выше нормы, но его первая половина оказалась экстремально холодной, а вторая — экстремально теплой.

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